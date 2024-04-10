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"ان بي سي" عن مصدر في حملة بايدن: غزة تختلف عن القضايا الخارجية التقليدية وقد تكون ضارة خصوصا مع تقارب المنافسة مع ترامب

Lebanon 24
10-04-2024 | 15:47
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