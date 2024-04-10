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بيان أميركي - ياباني: لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس"

Lebanon 24
10-04-2024 | 15:54
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