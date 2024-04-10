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وكالة "فارس" عن مصدر في القوات الجوية للحرس الثوري: صواريخنا المصنّعة في الـ١٢ عاماً الماضية لا تستخدم نظام "جي بي إس"

Lebanon 24
10-04-2024 | 17:11
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