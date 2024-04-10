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وزير الدفاع الإيراني: تعليق الطيران في أجواء طهران بسبب مناورات عسكرية اعتباراً من منتصف الليل

Lebanon 24
10-04-2024 | 17:43
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