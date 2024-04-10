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الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع نظيره السعودي بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات في غزة

Lebanon 24
10-04-2024 | 17:44
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