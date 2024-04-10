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مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية ل"الجزيرة": التنسيق مع إسرائيل رداً على تهديدات إيران يتم على مستوى رفيع

Lebanon 24
10-04-2024 | 18:14
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