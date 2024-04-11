Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: روسيا هاجمت البنية التحتية الحيوية وأوكرانيا بحاجة إلى إمدادات الدفاع الجوي

Lebanon 24
11-04-2024 | 01:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 40 صاروخا و40 مسيّرة
lebanon 24
11/04/2024 13:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إندلاع حريق قرب سوق كورسك المركزي في روسيا بعد إسقاط الدفاعات الجوية لمسيّرة
lebanon 24
11/04/2024 13:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي: أوروبا بحاجة إلى استراتيجية واضحة وموحدة ضد روسيا (الشرق)
lebanon 24
11/04/2024 13:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة مدينة دنيبرو الأوكرانية: روسيا تقصف البنية التحتية المدنية وانقطاع التيار الكهربائي
lebanon 24
11/04/2024 13:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:23 | 2024-04-11
06:22 | 2024-04-11
06:17 | 2024-04-11
06:10 | 2024-04-11
05:52 | 2024-04-11
05:47 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24