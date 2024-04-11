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أخبار عاجلة
اليونيسف تعلن تعرّض سيارة تابعة لها للاستهداف شمالي قطاع غزة (العربية)
Lebanon 24
11-04-2024
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01:46
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