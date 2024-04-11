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مصادر إسرائيلية تكشف عن مناورات أجراها سلاح الجو الإسرائيلي بالتعاون مع قبرص تحاكي هجمات وطلعات جوية بعيدة المدى (سكاي نيوز)

Lebanon 24
11-04-2024 | 02:12
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