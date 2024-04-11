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هآرتس: ادعاءات الجيش أن أبناء هنية كانوا بطريقهم لتنفيذ هجوم لا يقبله حتى معارضو حماس لأن أطفالهم كانوا معهم

Lebanon 24
11-04-2024 | 02:57
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