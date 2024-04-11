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هآرتس بشأن استشهاد عدد من عائلة هنية: إسرائيل حصلت على انتقام مؤقت لكنها ابتعدت عن هدفها وهو إطلاق سراح المختطفين

Lebanon 24
11-04-2024 | 03:10
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