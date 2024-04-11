Advertisement

أخبار عاجلة

وزير المالية الإسرائيلي: الجيش يستعد لتعميق العمليات في رفح

Lebanon 24
11-04-2024 | 03:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي: الجيش بدأ اليوم عملياته في مخيم النصيرات وسط غزة
lebanon 24
11/04/2024 13:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم التحذيرات.. الجيش الإسرائيلي بدأ عملية وسط قطاع غزة ويستعد لدخول رفح!
lebanon 24
11/04/2024 13:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: سبيل استعادة المختطفين هو الضغط العسكري
lebanon 24
11/04/2024 13:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: غالانت تحدث مع نظيره الأميركي حول خطة لانسحاب قوات الجيش من قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية
lebanon 24
11/04/2024 13:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:23 | 2024-04-11
06:22 | 2024-04-11
06:17 | 2024-04-11
06:10 | 2024-04-11
05:52 | 2024-04-11
05:47 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24