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مسيّرة إسرائيلية تقصف مجموعة من الفسلطينيين في حي السلام شرقي مدينة رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
11-04-2024 | 05:18
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