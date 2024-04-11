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يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي: الإيرانيون يريدون إلحاق الألم بإسرائيل من دون بدء حرب شاملة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-04-2024 | 05:38
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