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رئيس الوزراء الماليزي خلال اتصال مع هنية: نعرب عن الإدانة الشديدة لأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة إسرائيل في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
11-04-2024 | 09:03
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