Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: القوة المشتركة بإقليم دارفور تعلن خروجها عن الحياد والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع (الشرق)

Lebanon 24
11-04-2024 | 10:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برنامج الغذاء العالمي لـ"الشرق": نطالب الجيش السوداني والدعم السريع بفتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات
lebanon 24
11/04/2024 22:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: تجمعات الدعم السريع أهداف عسكرية مشروعة لقواتنا الجوية
lebanon 24
11/04/2024 22:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بوزارة الداخلية السودانية: أعداد كبيرة من الأجانب دخلت البلاد وشاركت في الحرب بصفوف قوات الدعم السريع
lebanon 24
11/04/2024 22:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم إقليم دارفور: قوات "جيش تحرير السودان" تتجه للخرطوم للقتال برفقة الجيش السوداني (الشرق)
lebanon 24
11/04/2024 22:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:31 | 2024-04-11
15:24 | 2024-04-11
15:20 | 2024-04-11
15:18 | 2024-04-11
15:15 | 2024-04-11
15:05 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24