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مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل إلى القيام "بالمزيد" لدخول المساعدات إلى غزة (الشرق)

Lebanon 24
11-04-2024 | 10:33
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