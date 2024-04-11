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رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: تهديدات إيران بتنفيذ ضربة صاروخية ضد إسرائيل غير مقبولة (العربية)

Lebanon 24
11-04-2024 | 10:57
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