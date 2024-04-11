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مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": المؤشرات التي بحوزتنا تدلّ على أن إيران تتحضر لمهاجمة إسرائيل قريبا لكن الأمور قد تتغيّر

Lebanon 24
11-04-2024 | 12:32
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