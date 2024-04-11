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البنتاغون: قائد الأركان الأميركي شدّد لنظيره الإسرائيلي على الحاجة إلى حماية المدنيين في غزة

Lebanon 24
11-04-2024 | 12:41
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