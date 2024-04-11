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إسماعيل هنية لـ"رويترز": أبنائي الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي ليسوا مقاتلين

Lebanon 24
11-04-2024 | 13:20
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