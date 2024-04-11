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ممثلية ايران لدى الامم المتحدة: لو كان مجلس الأمن الدولي قد أدان العدوان الإسرائيلي على مقراتنا الدبلوماسية في دمشق وقام في ما بعد بمحاكمة منفذيه لكان من الممكن أن تصرف إيران النظر عن ضرورة معاقبة هذا الكيان

Lebanon 24
11-04-2024 | 13:33
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