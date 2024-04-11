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"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: تمّ الاتفاق خلال اجتماع مسؤولي الجيش الإسرائيلي بممثلي منظمات الإغاثة على فتح معبر آخر

Lebanon 24
11-04-2024 | 14:36
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