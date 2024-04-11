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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 20 شهيدا في مجازر عدة ارتكبتها إسرائيل في القطاع خلال 24 ساعة

Lebanon 24
11-04-2024 | 15:05
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