"رويترز" عن مصدر إستخباراتي أميركي: إيران قد تستخدم وكلاءها لشنّ هجمات على إسرائيل ورسائل طهران الدبلوماسية أكدت أنها لا تُريد تصعيدا عسكريا

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