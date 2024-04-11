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القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر في فريق التفاوض: لولا نتنياهو لكانت فرصة التوصل إلى اتفاق أكبر
Lebanon 24
11-04-2024
|
17:07
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