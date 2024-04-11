Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية البريطاني: أوضحت لنظيري الإيراني أن على إيران ألا تجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع

Lebanon 24
11-04-2024 | 17:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطانية: أكدت لنظيري الإيراني أن طهران يجب ألا تجرّ المنطقة إلى صراع أوسع
lebanon 24
12/04/2024 03:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: وزيرة الخارجية تبحث مع وزير الخارجية الإيراني الوضع المتوتر في الشرق الأوسط (الشرق)
lebanon 24
12/04/2024 03:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق غدا لبحث تداعيات الهجوم على القنصلية الإيرانية (الشرق)
lebanon 24
12/04/2024 03:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يبدي قلقا بالغا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني من اتساع رقعه الصراع في المنطقة لاسيما في منطقة جنوب البحر الأحمر (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/04/2024 03:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2024-04-11
18:41 | 2024-04-11
18:27 | 2024-04-11
18:24 | 2024-04-11
18:22 | 2024-04-11
18:18 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24