Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدثة باسم اليونيسف: الفرصة ما زالت قائمة لمنع المجاعة في غزة إذا تم ادخال المساعدات

Lebanon 24
11-04-2024 | 18:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم اليونيسف لشبكة ABC: إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
12/04/2024 03:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل: يجب أن تصل المساعدات إلى غزة بسرعة وبكل الوسائل الممكنة لمنع انتشار المجاعة
lebanon 24
12/04/2024 03:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف للجزيرة: ما يعيشه سكان وأطفال غزة حاليا هو نتيجة مباشرة لنقص المساعدات
lebanon 24
12/04/2024 03:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم اليونيسف لـ"الجزيرة": لا نزال نرى مستويات مرتفعة من التدمير في غزة أثرت على نصف سكان القطاع
lebanon 24
12/04/2024 03:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2024-04-11
18:41 | 2024-04-11
18:24 | 2024-04-11
18:22 | 2024-04-11
18:18 | 2024-04-11
18:08 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24