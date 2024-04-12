Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: فرص رد حماس إيجابا على الطرح الأميركي ضعيفة للغاية والمؤشرات ليست جيدة

Lebanon 24
12-04-2024 | 01:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين: فرصة موافقة حماس على مقترح الهدنة الأخير ليست كبيرة
lebanon 24
12/04/2024 11:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13: البيت الأبيض دعا للمرة الأولى ممثلين لعائلات الرهائن الإسرائيليين غير الأميركيين للقاء مسؤولين كبار
lebanon 24
12/04/2024 11:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: نستعدّ لهجوم إيراني محتمل بصواريخ كروز وباليستية ومسيّرات
lebanon 24
12/04/2024 11:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الأميركيين-الإسرائيليين: علمنا من البيت الأبيض أن هناك صفقة مطروحة على الطاولة والعالم ينتظر أن توافق حماس
lebanon 24
12/04/2024 11:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:16 | 2024-04-12
04:15 | 2024-04-12
04:13 | 2024-04-12
04:08 | 2024-04-12
03:59 | 2024-04-12
03:54 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24