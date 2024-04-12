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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "مسؤول الأمن الداخلي" بحماس في منطقة جباليا بغارة أمس الخميس (العربية)
Lebanon 24
12-04-2024
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03:13
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