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بكين تؤكد "قانونية" تحركاتها في بحر الصين الجنوبي بعد القمة الأميركية الفلبينية اليابانية

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:23
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