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بكين تؤكد أنها حضت واشنطن على أداء دور بناء بشأن التوتر في الشرق الأوسط

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:43
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