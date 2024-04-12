Advertisement

أخبار عاجلة

خالد مشعل: الحرب في غزة تسير على الطريق الصحيح رغم الصعوبات

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة: مباحثات القاهرة تسير في الطريق الصحيح لكن الأمر قد يستغرق وقتا
lebanon 24
12/04/2024 13:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر: الحرب لا تسير في الاتجاه الصحيح ولا توجد خطة للقضاء على قدرات حماس
lebanon 24
12/04/2024 13:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: الطريقة الصحيحة لإعادة مختطفينا هي وقف إدخال المساعدات إلى غزة واشتراط إدخالها فقط بمقابل إنساني
lebanon 24
12/04/2024 13:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لتنظيف زجاجة الرضاعة.. اليكم الطريقة الصحيحة
lebanon 24
12/04/2024 13:59:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:59 | 2024-04-12
06:58 | 2024-04-12
06:58 | 2024-04-12
06:55 | 2024-04-12
06:40 | 2024-04-12
06:38 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24