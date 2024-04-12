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الرئيس ميقاتي من عين التينة: أتيت بهدف المعايدة وتطرقنا للحديث في المواضيع الداخلية كما تناولنا مستجدات الاوضاع في جنوب لبنان

Lebanon 24
12-04-2024 | 04:28
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