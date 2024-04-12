Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أميركي للعربية: سنشارك بالرد لو صعدت إيران برد غير مناسب

Lebanon 24
12-04-2024 | 05:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: نتوقع هجوماً إيرانيا ضد إسرائيل أكبر من المعتاد لكن ليس لدرجة تجر الولايات المتحدة إلى الحرب
lebanon 24
12/04/2024 16:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين: هجوم إيران المحتمل على إسرائيل ستستخدم فيه على الأرجح الصواريخ والمسيرات
lebanon 24
12/04/2024 16:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: أيّ هجوم إيراني مباشر سيتطلب ردا إسرائيليا مناسبا
lebanon 24
12/04/2024 16:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"الجزيرة": المؤشرات التي بحوزتنا تدلّ على أن إيران تتحضر لمهاجمة إسرائيل قريبا لكن الأمور قد تتغيّر
lebanon 24
12/04/2024 16:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:17 | 2024-04-12
09:16 | 2024-04-12
09:10 | 2024-04-12
08:22 | 2024-04-12
08:17 | 2024-04-12
08:09 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24