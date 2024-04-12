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مسؤولون إسرائيليون: لا مؤشرات على أن حماس سترد بالإيجاب على المقترح الأميركي (العربية)

Lebanon 24
12-04-2024 | 06:58
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