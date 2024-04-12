النائب زياد الحواط: لبنان اليوم حزين وجبيل حزينة وكانت تتحضر لاستقبال الربيع سبقها شيطان الموت والإجرام "وهيدا الشيطان ما بيعرف القوات اللبنانية يلي عرفت قبلو شياطين كتار"

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