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الجيش الإسرائيلي: دخول أول قافلة مساعدات إلى قطاع غزة عبر المعبر الشمالي الذي تم افتتاحه أمس (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-04-2024 | 07:09
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