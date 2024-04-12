رئيس "القوات" سمير جعجع: مواجهتنا ليست للأخذ بالثأر وليست طائفية ولا مناطقية ولا عرقية بل هي للانتقال من الواقع المرير إلى الواقع الجديد كيّ يعيش الإنسان بكرامته وحريته

Lebanon 24