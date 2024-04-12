جعجع: الجميع يعي أن طريقنا ليست سهلة إذ أن هدفنا ليس نيل المراكز والمواقع والمكاسب والمساومات و"لا بيع وشرى" طريقنا صعبة "بتودّي بس نمشيا كلّنا سوا إيد بإيد" لتحقيق التغيير الحقيقي والفعلي لهذا الواقع الحالي

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