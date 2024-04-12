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وزارة الخارجية البيلاروسية: سويسرا لم ترسل دعوة إلى مينسك لحضور مؤتمر السلام الخاص بالحرب في أوكرانيا (الشرق)

Lebanon 24
12-04-2024 | 07:34
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