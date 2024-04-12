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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سرايا القدس وكتائب القسام بسبب "عنف جنسي في 7 تشرين الأول" (العربية)

Lebanon 24
12-04-2024 | 09:39
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