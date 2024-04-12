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سفارة الصين في الفلبين: نحث أميركا واليابان والفلبين على التوقف عن تقويض الوضع العام للسلام والاستقرار بالمنطقة (الشرق)

Lebanon 24
12-04-2024 | 10:07
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