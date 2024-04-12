Advertisement

أخبار عاجلة

قناة 12 الإسرائيلية: بدء مشاورات أمنية بمشاركة نتنياهو وغالانت وغانتس وآيزنكوت لبحث احتمالات الرد الإيراني (الجزيرة)

Lebanon 24
12-04-2024 | 10:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مع وزير الدفاع وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني محتمل (الجزيرة)
lebanon 24
12/04/2024 18:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: اختراق إلكتروني واسع تعرضت له كافة وحداة وزارة القضاء الإسرائيلية يحتمل أنها جزء من الرد الإيراني وجاري تقييم حجم الأضرار (الجزيرة)
lebanon 24
12/04/2024 18:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو في حالة تأهب قصوى خشية الرد الإيراني على حادثة الاغتيال في دمشق (الجزيرة)
lebanon 24
12/04/2024 18:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وافق على عودة رئيس الموساد إلى الدوحة لمواصلة الجهود للتوصل إلى صفقة تبادل (الجزيرة)
lebanon 24
12/04/2024 18:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:16 | 2024-04-12
11:15 | 2024-04-12
10:42 | 2024-04-12
10:41 | 2024-04-12
10:37 | 2024-04-12
10:36 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24