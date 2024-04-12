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مستشفى بيلنسون الإسرائيلي: استقبلنا عسكريا جريحا من مناطق القتال ليرتفع عدد العسكريين الجرحى بالمستشفى إلى 15 (الجزيرة)

Lebanon 24
12-04-2024 | 11:15
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