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رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: أكملنا التقييم الشامل لجاهزية الجيش لمواجهة جميع السيناريوهات مع إيران (الشرق)

Lebanon 24
12-04-2024 | 11:53
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