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وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد و18 مصابا جراء هجوم المستوطنين على بلدة المغير شمال شرقي رام الله

Lebanon 24
12-04-2024 | 12:17
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