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"حزب الله": قصفنا موقعا عسكريا إسرائيليا في الجولان المحتل بعشرات الصواريخ من نوع كاتيوشا

Lebanon 24
12-04-2024 | 13:56
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