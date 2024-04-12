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"حماس": نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف ما يتعرض له أهلنا في الضفة الغربية المحتلة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-04-2024 | 15:36
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