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الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال جثامين 10 شهداء متحللة من حي الأمل غرب محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
12-04-2024 | 15:55
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